Exclusief voor abonnees Faillissement Thomas Cook kost Brussels Airport groei 11 oktober 2019

00u00 0

Brussels Airport kreeg in september bijna 2,5 miljoen passagiers over de vloer, of 1,8% meer dan in september 2018. De groei is minder dan verwacht. "Het faillissement van Thomas Cook speelt een belangrijke rol", zegt de luchthaven. Het aantal vertrekkende passagiers steeg met 1,8%, terwijl het aantal transferpassagiers met 1,5% toenam. "Het faillissement van Adria Airways - met het verdwijnen van de vluchten van en naar Ljubljana - en twee stakingsdagen bij British Airways hebben de resultaten van september eveneens beïnvloed." Het vrachtvervoer blijft dalen: met 12,3% in vergelijking met september 2018. Reden is de aanhoudende "internationale economische onzekerheid". Het volvrachtvolume daalde met 30,5%, terwijl de expressdiensten 3,3% terugvielen.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen