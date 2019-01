Faillissement Hélio: 180 jobs weg 26 januari 2019

De Waalse drukkerij Hélio vraagt het faillissement aan. Volgens de directie is de voortzetting van de activiteiten in de huidige marktomstandigheden niet langer houdbaar. 180 banen staan op de tocht. Een verrassing is de teloorgang niet. De drukkerijsector kampt al geruime tijd met overcapaciteit als gevolg van een terugval in de drukopdrachten. "Deze negatieve spiraal werd in 2018 nog versneld als gevolg van een papierschaarste en de daarmee gepaard gaande sterk stijgende papierprijzen, die niet konden worden doorgerekend aan de afnemers", zegt de directie van Hélio, dat eigendom is van het Nederlandse Circle Media Group.

HLN