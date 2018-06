Faes (KVO): "Anderlecht heeft me nooit een kans gegeven" 26 juni 2018

Jarenlang werd hij beschouwd als één van de grootste talenten van de academie, vorige week trok hij definitief de deur dicht op Neerpede. De 20-jarige Wout Faes verliet Anderlecht met een wrang gevoel, maar is vastberaden om zich bij KV Oostende aan België te tonen: "Voor mij is het goed dat ik er nu definitief vertrokken ben", aldus Faes, die de voorbije jaren aan Heerenveen en Excelsior werd verhuurd. "Een derde keer uitgeleend worden, daar had ik geen zin in. Het blijft jammer dat ik geen kans gekregen heb bij Anderlecht. Of ik ontgoocheld ben in de club? (aarzelt) Het is gewoon spijtig. Nooit heb ik een officiële match mogen spelen. Nu ben ik klaar om bij Oostende te laten zien wat ik kan en mij aan België te tonen. Ik kon in de Eredivisie blijven (bij Excelsior en NAC Breda, red.), maar heb bewust voor Verheyen en KV Oostende gekozen.

