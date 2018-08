Faes keert terug naar het Astridpark: "Kindermans gelooft nog steeds in mij" 02 augustus 2018

Wout Faes (20) mag zondag eindelijk spelen in het Astridpark. Wél in het shirt van KV Oostende en niet in de paars-witte kleuren van Anderlecht, daar waar hij in de jeugdopleiding als groot talent te boek stond: "Nu ben ik basisspeler bij KVO en ben ik heel tevreden. Jongens als Kompany en Vanden Borre breken op jonge leeftijd door bij een topclub als Anderlecht, anderen zijn op hun 22ste nog steeds geen titularis. Bornauw? Spijtig dat dit niet voor mij was weggelegd bij Anderlecht, maar dat is nu eenmaal zo. Ik zit nu bij Oostende en heb een ander parcours afgelegd. Ik hoop dat hij het goed doet, maar ben met mijn eigen carrière bezig." Die carrière gaat opnieuw de goeie richting uit. Faes was in de voorbereiding het absolute lichtpunt bij KVO en was zaterdag tegen Moeskroen ook de beste man op het veld: "Ik heb destijds zelf de keuze gemaakt om naar Nederland te trekken (hij werd uitgeleend aan Heerenveen en Excelsior, red.) en heb geen spijt van die beslissing. Het was een goeie leerschool en ik heb het gevoel dat ik er een echte man ben geworden. Toch vind ik het nog steeds jammer dat ik niet één match heb mogen spelen bij Anderlecht. Wat de reden was, heb ik nooit geweten. Nooit heb ik een uitleg gekregen of met iemand gesproken. Kindermans (hoofd opleiding, red.)? Ik denk dat hij nog steeds in mij gelooft, dat is niet veranderd. Maar kijk, zo zijn de zaken nu eenmaal gelopen." (TTV)

