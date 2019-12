Exclusief voor abonnees Faes: "Heel pijnlijk, maar mogen trots zijn" 05 december 2019

00u00 0

Nieuwe bevredigende prestatie van KV Oostende, dat na de 1-0 kansjes versierde op een tweede doelpunt en een strafschop kon krijgen na een overtreding op Canesin: "Dat maakt het extra pijnlijk", aldus Wout Faes. "Wél zie je dat er iets veranderd is - de match tegen Anderlecht heeft heel wat losgemaakt. Vandaag mogen we trots zijn na deze prestatie tegen Brugge, toch de beste ploeg van het land. We hebben de voorbije wedstrijden getoond dat we iedereen aankunnen. Dat moeten we nu laten zien tegen de andere clubs, te beginnen zondag in Eupen." (TTV)