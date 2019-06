Exclusief voor abonnees Faes geschorst tegen Italië 20 juni 2019

00u00 0

Het wordt andermaal schuiven voor Walem. Wout Faes pakte gisteren zijn tweede gele kaart op het EK, waardoor hij zaterdag geschorst is tegen gastland Italië. Geel was overigens een erg strenge sanctie van scheidsrechter Andris Treimanis: het ging om een aangeschoten bal en geen bewust handspel. "Een schande", noemde Faes het. "En dat heb ik de arbiter ook gezegd." Mogelijk komt Casper De Norre, Rocky Bushiri of Dries Wouters door Faes' afwezigheid in de ploeg. (PJC)