Factuurfraude neemt weer toe 20 juni 2019

Een factuur betaald, maar toch een aanmaning in de bus? Dan bent u mogelijk het slachtoffer van 'factuurfraude'. Oplichters veranderen daarbij de bankgegevens van de ontvanger in hun eigen rekeningnummer. Eind mei maakten ze zo bij 76 slachtoffers al 1,147 miljoen euro buit, tegenover 503.000 euro in heel 2018 bij 71 gedupeerden. Waar oplichters in het verleden vooral papieren facturen onderschepten, bijvoorbeeld door ze letterlijk uit de brievenbus te vissen, wordt nu in de helft van de gevallen het computersysteem van de leverancier gehackt. (SPK)