Factuur 300 euro duurder na instructies watermaatschappij 23 mei 2018

In De Gentse deelgemeente Oostakker moeten gezinnen tot 300 euro bijbetalen op hun waterfactuur. Volgens de inwoners komt dit omdat ze hun leidingen moesten spoelen van watermaatschappij Farys, nadat eind vorig jaar het drinkwater besmet bleek met de E. colibacterie. Farys verklaarde toen dat er een compensatie kon komen voor gedupeerden, maar uiteindelijk zag de watermaatschappij daarvan af. "We hebben de mensen gevraagd om elke dag hun leidingen gedurende vijf minuten te laten lopen", aldus Farys. "Afhankelijk van het aantal kranen betekent dat een verlies van 2 tot 5 kubieke meter per gezin. De basisprijs voor een kubieke meter water is 4 euro, dus dat kan zeker geen groot verschil maken op de rekening", klinkt het. (EDG)

