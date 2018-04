FACT CHECK: Heeft Anderlecht minste rust? 17 april 2018

Hein Vanhaezebrouck zuchtte gisteren bij het idee dat zijn jongens twee keer op rij maar twee dagen rust hebben voor een match. Die bezorgdheid is terecht, want Anderlecht is de enige ploeg in die situatie. Sterker nog: paars-wit is het enige team dat drie keer slechts twee dagen vrij heeft.

