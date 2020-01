Exclusief voor abonnees Facebookgroep helpt je stoppen met roken 03 januari 2020

00u00 0

De sigaret uit je leven bannen kan nu ook via Facebook. Tabakstop, een gratis service van de Stichting tegen Kanker, richt een Facebookgroep op met als doel de leden van hun nicotineverslaving af te helpen. Via de berichtenfunctie op de app of op de Facebookpagina konden mensen al vragen stellen over stoppen met roken. Maar velen hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan. In een groep kunnen ze moed putten uit elkaars verhalen, de moeilijkheden die ze ervaren delen, of tips uitwisselen. Mensen geven het minder snel op als ze deel uitmaken van een gemeenschap. Uit de Gezondheidsenquête van 2018 blijkt dat ruim 1 op de 6 Vlamingen nog rookt. In totaal gaat het over 17,5% rokers, van wie 13% dagelijkse rokers. (LB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis