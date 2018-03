Facebook zet opnieuw omstreden gezichtsherkenning in 05 maart 2018

Facebook komt opnieuw met de dubieuze mogelijkheid om gezichten te herkennen op geplaatste foto's. Privacybezwaren wuift het bedrijf weg. "Je kunt er zelf voor kiezen om de functie uit te zetten." De functie kan volgens Facebook voorkomen dat profielfoto's worden gestolen en misbruikt, bijvoorbeeld voor online sekschantage. "We voorkomen zo dat kwaadwillenden zich voordoen als anderen." Binnen de Europese Unie waren een paar jaar geleden al grote privacybezwaren, waarna Facebook de functie hier volledig uitzette. Veelgehoorde kritiek was dat we niet weten wat er precies met onze gegevens gebeurt. Verkoopt Facebook ze door aan adverteerders of aan overheden? Het bedrijf verzekert dat het zich houdt aan de geldende privacywetten in Europa.

