Facebook werpt zich op de liefde 02 mei 2018

00u00 0

Facebook wil zich op de liefde werpen, meer bepaald op de datingmarkt. Dat heeft CEO Mark Zuckerberg gezegd op de jaarlijkse F8-conferentie van het sociaal netwerk. "Het past perfect bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het online verbinden van mensen", klonk het. "200 miljoen mensen omschrijven zichzelf als single op Facebook. Daar kunnen we iets mee."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN