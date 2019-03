Facebook verliest twee bazen in één dag 16 maart 2019

Bij Facebook zijn twee toplui opgestapt in één dag. Chris Cox, hoofd productontwikkeling, maakte na 14 jaar dienst zijn vertrek bekend, meldt 'The New York Times'. Cox kwam al vrij vroeg aan boord bij Facebook en behoorde tot de inner circle van topman Zuckerberg. Zijn invloed op het bedrijf was groot. Naar verluidt wou hij eerder al opstappen, maar wou hij dat niet doen terwijl zijn bedrijf geteisterd werd door schandalen.