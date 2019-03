Facebook-verbod voor vader die 12-jarig meisje versiert 20 maart 2019

Een 37-jarige Bruggeling is gisterenmorgen door de raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten in een dossier rond 'grooming'. De dertiger papte online aan met een 12-jarig meisje dat een mentale beperking zou hebben, en sprak met haar af. Beiden zouden al even foto's en video's hebben uitgewisseld, nadat ze elkaar hadden leren kennen op Facebook en Instagram. Uiteindelijk was het meisje niet aanwezig op de date, maar wel de politie. Zij konden de Bruggeling in de boeien slaan. Na enkele dagen in de cel werd de man gisteren vrijgelaten. Hij kreeg van de raadkamer een verbod opgelegd om op sociale media te zitten en mag voorlopig geen contact hebben met minderjarigen - uitgezonderd zijn eigen kinderen. (SDVO)

