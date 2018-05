Facebook schrapt 1,3 miljard valse accounts 16 mei 2018

Facebook heeft in het laatste kwartaal van 2017 en de eerste drie maanden van dit jaar bijna 1,3 miljard valse accounts verwijderd. Dat heeft het sociale netwerk bekendgemaakt. Ook werden van januari tot en met maart 1,9 miljoen items verwijderd wegens terroristische propaganda, net als 1,6 miljoen berichten met haatzaaierij en 836 miljoen spamitems. En dan moest de zedensectie nog in gang schieten. In de twee kwartalen werden telkens 21 miljoen foto's en filmpjes weggegooid wegens afbeelding van naakte lichamen of seksuele activiteiten. Sinds begin dit jaar werden voorts 3,4 miljoen gewelddadige beelden verwijderd.