Exclusief voor abonnees Facebook-rel rond 'ramadag' in dorpsschool 23 mei 2019

00u00 0

Een inleefdag om de leerlingen van het vijfde en zesde jaar te laten voelen wat het betekent om aan de ramadam deel te nemen, zorgt voor een relletje in het West-Vlaamse dorpje Outrijve bij Avelgem. Het regent reacties sinds een brief over de 'ramadag' van basisschool Sint-Jan Berchman gisteren verspreid werd op Facebook. "De leerlingen mogen niet eten of drinken tussen 6.30 en 21.30 uur. Islamisering", reageerde VB-kopstuk Filip Dewinter. Toch is de 'ramadag' er enkel voor wie wil én mag deelnemen van zijn of haar ouders. De school raadt bovendien aan om toch fruit en koekjes mee te geven, voor als het vasten de kinderen te zwaar valt. (LPS)