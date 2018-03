Facebook & privacy 29 maart 2018

Toen ik checkte wat Facebook van mij had bijgehouden, kon ik mijn ogen niet geloven. Elke post, elke foto, elke status, en elk chatbericht is bewaard. Zelfs de door mij verwijderde gesprekken of statussen. Maar het werd nog frappanter: Facebook heeft ook foto's van mij opgeslagen die ik nooit openbaar heb gemaakt. Zo bewaart Facebook elke foto die je verstuurt in een gesprek. Net als al mijn persoonlijke telefooncontacten, mijn oproep- en mijn sms-geschiedenis hoewel ik mijn telefooncontacten en gesprekken nooit heb gelinkt aan Facebook. Facebook heeft zich dus eigenhandig toegang verschaft tot deze gegevens. In het kader van een gerechtelijk onderzoek heeft de politie toelating nodig van een onderzoeksrechter om dit te mogen doen.

Mathias De Potter

HLN