Facebook ontdekt nieuwe pogingen om Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden 01 augustus 2018

Facebook heeft op zijn netwerk een nieuwe gecoördineerde campagne vastgesteld, die mogelijk als doel heeft om de Amerikaanse Congresverkiezingen van november te beïnvloeden. Dat heeft de onderneming gisteren meegedeeld, nadat de Amerikaanse krant 'New York Times' over het nieuws had bericht. De sociaalnetwerksite zegt dat ze sinds vorige week acht pagina's en zeventien accounts identificeerde die zich via Facebook bezighouden met dergelijke politieke activiteiten. Ook op Instagram werden zeven accounts geteld. "We beschikken nog niet over alle feiten en weten niet wie hierachter kan zitten", zegt Facebook daarover op zijn blog. De accounts kunnen dus niet zomaar aan Rusland worden toegeschreven.

