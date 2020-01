Exclusief voor abonnees Facebook onderuit op de beurs 31 januari 2020

00u00 0

Facebook is gisteren op de beurs van New York onderuitgegaan. Bij de openingsbel stond de koers meteen 8% lager, waardoor de totale waarde van het concern circa 50 miljard dollar daalde.

Uit het laatste kwartaalrapport van het bedrijf bleek dat de kosten de afgelopen periode sterk zijn gestegen, onder meer voor de aanpak van nepnieuws. Ook groeide de omzet tegen het laagste tempo in de geschiedenis van het bedrijf.

