Facebook krijgt opnieuw ferme tik 21 maart 2018

00u00 0

Voor de tweede dag op rij heeft Facebook op Wall Street een ferm pak slaag gekregen. Het aandeel zakte met 4%, nadat de koers maandag al 6,8% verloor. Facebook ligt onder vuur nadat het bedrijf Cambridge Analytica erin geslaagd was om de persoonlijke gegevens van 50 miljoen Facebookgebruikers te bemachtigen. Cambridge Analytica gebruikte die gegevens om het stemgedrag van de gebruikers te beïnvloeden bij de laatste presidentsverkiezingen. Volgens diverse media heeft de Amerikaanse toezichthouder FTC een onderzoek geopend naar Facebook. Als het socialenetwerkbedrijf een minnelijke schikking uit 2011 heeft overtreden, dreigt een boete van 40.000 dollar per dag.

Die schikking kwam er nadat Facebook gebruikers had misleid door hen meer persoonlijke data te laten prijsgeven dan ze van plan waren. Topman Mark Zuckerberg moet zich vandaag verantwoorden in het Amerikaans Congres. Ook het Europees Parlement wil Zuckerberg aan de tand voelen. De topman zag zijn vermogen in twee dagen tijd al met ruim 9 miljard dollar slinken, van 75 naar 66 miljard dollar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN