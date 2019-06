Exclusief voor abonnees Facebook komt binnenkort met eigen munt 08 juni 2019

Naar alle waarschijnlijkheid kondigt Facebook op 18 juni de 'libra' aan, z'n eigen munteenheid. Die heeft weinig uitstaans met de bekende cryptomunten, zoals de bitcoin. De waarde van de libra zou gekoppeld worden aan meerdere valuta, zoals de dollar, euro en yen. Dat garandeert een stabielere koers. Bedoeling is dat gebruikers van Facebook, Messenger en WhatsApp de munt makkelijk en snel kunnen overmaken via die platformen. Ook adverteerders zouden er gebruik van kunnen maken. Sommige bronnen menen dat de libra niet alleen virtueel, maar ook fysiek beschikbaar wordt - weliswaar niet meteen in ons land. Facebook hoopt met de libra nóg meer over u te weten te komen. (MAC)