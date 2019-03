Facebook is in VS 15 miljoen gebruikers kwijt 07 maart 2019

Facebook heeft in de Verenigde Staten sinds 2017 zo'n 15 miljoen gebruikers verloren, van wie de meesten uit de gegeerde groep 12- tot 34-jarigen. Dat stelt marktonderzoeker Edison Research. De daling is vooral te wijten aan veranderend gebruik van sociale media, luidt het. Zo groeit Instagram, dat eveneens eigendom van Facebook is, wel. Maar er is niet alleen slecht nieuws voor Facebook. In de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder weet het bedrijf nog nieuwe gebruikers te trekken. Bovendien blijft Facebook nog altijd het meest gebruikte sociale medium in de VS. Zo'n 61% van de Amerikanen heeft een profiel. Mark Zuckerberg maakte gisteren nog bekend de privacy van gebruikers te verbeteren. Alle chatdiensten van het bedrijf krijgen versleuteling, waardoor niemand van buitenaf de berichten kan lezen. WhatsApp heeft die versleuteling al, maar Facebook Messenger en de chatfunctie van Instagram nog niet.

