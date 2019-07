Exclusief voor abonnees Facebook, Instagram en WhatsApp wereldwijd plat 04 juli 2019

00u00 0

Het was lastig communiceren gisteren: Facebook, Instagram en WhatsApp ondervonden ernstige hinder. Wereldwijd werden er sinds gisternamiddag storingen gemeld, al concentreerden de problemen zich vooral in West-Europa en het oosten van de VS. Bij Facebook konden veel gebruikers geen updates posten, net als bij Instagram. Bij WhatsApp kwamen berichtjes niet aan, of waren foto's niet zichtbaar. Boze gebruikers ventileerden hun mening online op Twitter - een platform dat wel werkte. Facebook - dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram - hoopte de panne zo snel mogelijk op te lossen. Gisteravond laat waren de problemen nog niet verholpen.