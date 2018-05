Facebook helpt vermiste kinderen opsporen 23 mei 2018

Facebook gaat Child Focus helpen bij de opsporing van vermiste kinderen. Zodra een procureur of onderzoeksrechter die belast is met een verdwijningsdossier, vreest dat het leven van het vermiste kind in direct gevaar is, kan hij of zij beslissen een Child Alert uit te sturen. Wanneer dat gebeurt, toont Facebook de melding in het nieuwsoverzicht van de Belgische Facebookgebruikers. Het bericht toont een foto van de vermiste en alle informatie die nodig kan zijn om het kind terug te vinden, zoals kleding, de plaats waar hij of zij het laatst gezien is of een beschrijving van een auto die betrokken is bij de verdwijning. Gebruikers kunnen het Child Alert delen met Facebook-vrienden. België is het zeventiende land waar Facebook zulke opsporingsberichten verspreidt.

