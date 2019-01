Facebook helpt Rode Kruis aan bloed 28 januari 2019

Vrijwilligers van Rode Kruis Vlaanderen hebben dit weekend les gekregen van Facebook. Het grootste socialemediabedrijf wil de grootste vrijwilligersorganisatie van het land helpen in de zoektocht naar bloeddonoren en extra vrijwilligers. Slechts 100.000 mensen - ongeveer drie procent van de bevolking - geeft bloed, en dat is te weinig. Facebook heeft 7 miljoen actieve gebruikers in België en is ervan overtuigd dat het kan helpen om te sensibiliseren. Daarom kregen zo'n zestig vrijwilligers van het Rode Kruis zaterdag in Brussel een workshop. Ze leerden er vooral hoe ze met sociale media zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken. Het was de eerste keer dat Facebook in ons land zo'n opleiding gaf aan een non-profitorganisatie. (SVB)

