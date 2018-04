Facebook geeft toe ook zonder account gegevens verzameld 18 april 2018

00u00 0

Facebook, dat verwikkeld zit in een schandaal rond de diefstal van persoonlijke gegevens, heeft bevestigd dat het de gegevens verzamelt van internetgebruikers, ook als ze geen gebruikmaken van het sociale netwerk. "Als u een website of applicatie bezoekt die onze diensten gebruikt, krijgen wij informatie, ook als u niet verbonden bent met Facebook of geen account hebt. Dat is omdat de andere apps of sites niet weten wie Facebook wel of niet gebruikt", zegt David Baser, een productverantwoordelijke van Facebook. Hij verduidelijkt dat veel andere bedrijven, Twitter of Google bijvoorbeeld, op gelijkaardige manier werken. Informatie die zo verzameld wordt, zijn het IP-adres, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN