Facebook geeft iedereen score van betrouwbaarheid 22 augustus 2018

Facebook gaat verder in de strijd tegen 'fake news' en zal haar gebruikers nu ook beoordelen op hun betrouwbaarheid. De sociaalnetwerksite heeft daarvoor een beoordelingssysteem ontwikkeld waarbij iedereen een score krijgt tussen 0 en 1. Wie een bericht rapporteert met daarin nepnieuws, wordt voortaan door Facebook als 'betrouwbaar' gezien. Met het nieuwe systeem hoopt Facebook ook de werklast van externe partners, die gerapporteerde berichten controleren, te verlagen. De meeste gebruikers melden immers vooral berichten omdat ze het niet eens zijn met de inhoud en niet omdat ze nepnieuws bevatten. Eerder al had CEO Mark Zuckerberg gemeld dat er te veel "sensatiezucht, desinformatie en polarisatie" is in de wereld of "problemen die moeten worden aangepakt".

HLN