Facebook-gebruiker aangehouden omdat hij blij is met neergeschoten agent 14 september 2019

00u00 0

Op 10 september, een dag nadat een politieman zwaargewond was geraakt bij een schietpartij tijdens een controle, is de 20-jarige O.E.B. aangehouden. De man liet via allerhande sociale media weten dat hij blij was dat de agent overleden zou zijn: "Een goede flik is een dode flik", stond er te lezen. De politie diende meteen een klacht in wegens 'laster en eerroof van een gesteld lichaam'. Daarop opende het parket van Brussel een opsporingsonderzoek en is de jongeman geïdentificeerd. Hij zal op 1 oktober 2019 verschijnen voor de correctionele rechtbank van Brussel. De man riskeert een celstraf van 8 dagen tot 1 jaar en een boete van 26 tot 200 euro.

