Facebook en YouTube aansprakelijk als jij clipje of liedje onder copyright deelt

27 maart 2019

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft het licht op groen gezet voor de aanpassing van het auteursrecht. Daarmee wil de EU haar bestaande regels uit 2001 aanpassen aan het digitale tijdperk. Zo stelt de richtlijn dat de grote internetplatforms - zoals Facebook en YouTube - aansprakelijk zijn voor hun gebruikers wanneer zij auteursrechtelijk beschermde liedjes, clips of andere creatieve inhoud delen. Ook wordt er een 'naburig recht' ingevoerd voor media waarvan artikels worden gedeeld. De hervorming moet artiesten en nieuwsuitgevers een billijke vergoeding voor de verspreiding van hun werk garanderen. De grote internetplatforms en andere tegenstanders waarschuwen dan weer dat sommige maatregelen de vrijheid van het internet én de vrijheid van meningsuiting in het gedrang brengen. Er wordt gevreesd dat Facebook en co. filters zullen instellen die creatieve inhoud delen moeilijker maken. Het voorbije weekend kwamen in Europa nog duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de hervorming. Het Europees Parlement heeft echter al een akkoord bereikt met de lidstaten. Nederland, Polen, Italië, Luxemburg en Finland stemden tegen, België en Slovenië onthielden zich. (ND)

