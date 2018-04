Facebook en co. verwijderen miljoenen posts... 25 april 2018

00u00 0

Facebook heeft in de eerste drie maanden van dit jaar al dubbel zoveel posts met extremistische inhoud aangepakt. In totaal werden 1,9 miljoen items verwijderd of van een waarschuwingslabel voorzien. Het ging zowel om berichten die verband hielden met IS en al-Qaida als om racistische boodschappen. Ook posts van militante milieu-activisten werden offline gehaald. Volgens Facebook is de stijging te danken aan de inzet van eigen personeel en het interne signaleringssysteem, en dus niet zozeer aan de meldingen van andere gebruikers.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN