Facebook denkt aan variant zonder reclame, maar wel betalend 07 mei 2018

Na het schandaal rond Cambridge Analytica onderzoekt Facebook of betaalde abonnementen meer gebruikers zouden aantrekken. Zo zou, wie op zijn privacy gesteld is, een maandelijkse bijdrage kunnen betalen om geen advertenties te zien te krijgen. Facebook onderzocht eerder al hoe het gebruikers kan laten betalen, maar besloot af te stappen van het concept. Nu werd het idee volgens persbureau Bloomberg, dat met verschillende ingewijden sprak, echter nieuw leven in geblazen. Een grote omwenteling, want nu komen zowat alle inkomsten van Facebook uit advertenties.