Facebook deleten? Veel succes 23 maart 2018

#DeleteFacebook? Makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt. Duizenden mensen proberen na het datalekschandaal het sociale netwerk de rug toe te keren, maar Mark Zuckerberg heeft zijn deleteknop bijzonder goed verstopt. Via de instellingen is hij amper terug te vinden. Na wat gegoogel bieden tal van websites gelukkig wél de juiste link richting verwijderpagina. Maar dan nog verdwijnen foto's, likes en posts niet van de ene dag op de andere compleet van het net. Eerst zijn er 14 dagen 'bedenktijd'. Wie dan nog inlogt, is eraan voor de moeite en krijgt opnieuw een geactiveerd profiel. Daarna is het nog tot 90 dagen wachten vooraleer alles weg is. (BCL)