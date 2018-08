Facebook censureert nu ook getuite lippen 09 augustus 2018

Facebook lijkt almaar preutser te worden. Nadat het sociale netwerk al schilderijen met naakten van onder anderen Rubens had gecensureerd, heeft het dat nu ook gedaan met een werk van een vrouw die sensueel de lippen tuit. Het Antwerpse veilinghuis Bernaerts heeft op de cover van z'n nieuwste catalogus het schilderij 'Sweet Satellite' van de Belg Pol Mara staan. De vrouw lijkt de man te willen kussen, of fluistert hem iets in het oor. Het veilinghuis wilde via een advertentie op Facebook reclame maken met de catalogus, maar mag dat dus niet. Het beeld voldoet niet aan de voorwaarden, luidt het. "Advertenties die naaktbeelden tonen zijn niet toegestaan, zelfs niet als ze niet seksueel van aard zijn. Onthoud dat dit van toepassing is op alle educatieve en artistieke vormen van expressie, met uitzondering van standbeelden", aldus Facebook. Het veilinghuis laat het er niet bij. "Als we niet reageren, wordt censuur de nieuwe norm en dat kunnen we niet toestaan", zegt Peter Bernaerts. Toerisme Vlaanderen beaamt de problematiek. "Met de promotie van het Rubenshuis stootten we op dezelfde problemen. Met een filmpje wilden we hier aandacht op vestigen en dat is gelukt. Begin september hebben we een afspraak met Facebook om hierover te praten", vertelt woordvoerder Tine Vandermeersch. (NBA)

