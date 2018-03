Facebook bundelt privacyinstellingen op één plek 29 maart 2018

Facebook belooft dat het z'n privacyinstellingen gaat herschikken, zodat ze makkelijker terug te vinden zijn voor de gebruikers. Zo hoopt de sociaalnetwerksite het vertrouwen terug te winnen na het schandaal waarbij de gegevens van 50 miljoen profielen lekten. Nu staan de instellingen nog verspreid over bijna twintig verschillende schermen, straks zouden ze op één plek gebundeld moeten zijn. Daarnaast maakt Facebook werk van een speciale tool - 'Access Your Information' genaamd - waarmee gebruikers oude berichten, reacties en zoekopdrachten kunnen bekijken en wissen. (ND)