Facebook betaalt recordboete van 5 miljard

Facebook betaalt de Amerikaanse marktwaakhond FTC een recordboete van 5 miljard dollar na verschillende privacyschandalen. Het is de grootste schikking ooit die de toezichthouder trof met het bedrijf. Facebook zal ook beter toezien op zijn privacyprogramma. Het socialemediabedrijf meldt dat het daarvoor een auditcomité zal oprichten. "We zullen voortaan ook alle privacyrisico's moeten documenteren wanneer we een nieuwe functie uitbrengen", zegt CEO Mark Zuckerberg. Voorts moet Facebook onder meer controleren of apps waarmee het samenwerkt de privacyregels naleven, moet het regelmatig scannen op niet-beveiligde wachtwoorden en mag het telefoonnummers die het kreeg voor beveiligingsdoeleinden, niet meer gebruiken voor reclame.

