Facebook bant Belgische platenhoes met 21 naakte vrouwen 12 juni 2018

Facebook heeft de albumhoes van een Antwerpse hardrockband offline gehaald. Reden: er staan 21 naakte vrouwen op de cover van de nieuwste worp van Amörtisseur. Frontman Bart Deckers snapt de heisa niet goed. "Ach, wij laten ons niet de wet spellen door instanties als Facebook. Het is niet omdat zij er niet tegen kunnen dat wij nu een andere hoes gaan maken. Wij hopen dat mensen iets ruimdenkender zijn dan dat", klinkt het. De release van de plaat staat gepland voor september of oktober. Of dit incident de verkoop zal schaden, betwijfelt de band. "We hebben 500 exemplaren laten maken en we hopen die toch allemaal kwijt te raken. Onze fans kunnen wel tegen een beetje artistiek naakt." (ADA)

