Facebook-baas Zuckerberg geniet van garnaalkroketten in Brussel

Het was niet de reden van zijn bezoek aan Brussel, proeven van de Belgische keuken, maar toch heeft hij er naar verluidt van genoten. Mark Zuckerberg, de grote baas van Facebook, ging samen met enkele vrienden een hapje eten in Taverne du Passage, in de Koninginnegalerij. "Het was een volstrekt normaal bezoek, ze gedroegen zich zoals alle andere klanten", zegt uitbater Laurent De Mey. "Ze bestelden onder meer garnaalkroketten - een specialiteit van het huis - waterzooi en americain." Zuckerberg was naar België afgezakt om een bezoek te brengen aan de Europese Commissie. Daar sprak hij met commissarissen Margrethe Vestager (Digitale Zaken), Vera Jourova (Waarden en Transparantie) en Thierry Breton (Interne Markt). Verwacht wordt dat de Commissie morgen haar actieplan over artificiële intelligentie voorstelt, en wellicht presenteert ze later dit jaar ook voorstellen om de aansprakelijkheid van sociale media in wetgeving te gieten. Zuckerberg wilde daar zijn input over geven.

