Facebook-baas schotelt liefst zelf geschoten geitenvlees voor aan z'n gasten 26 januari 2019

00u00 0

Wanneer je wordt uitgenodigd op een barbecue van Mark Zuckerberg, bestaat de kans dat je een stuk vlees krijgt van een dier dat de baas van Facebook eigenhandig heeft omgelegd. Het overkwam Jack Dorsey, CEO van Twitter, die in 2011 werd uitgenodigd voor een etentje ten huize Zuckerberg. De Facebook-baas wilde toen alleen maar vlees eten van dieren die hij zelf had gedood en toen Dorsey op bezoek kwam, moest één van zijn zes geiten eraan geloven. "Hij verdoofde het dier met een laserpistool en maakte het vervolgens af met een mes. Daarna liet hij het door een slager versnijden", vertelt Dorsey in 'Rolling Stone'. "Ik at gewoon m'n salade op."