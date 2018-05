Facebook-baas op 22 mei op het matje in België 18 mei 2018

Facebook-baas Mark Zuckerberg komt op dinsdag 22 mei naar het Europees Parlement. Om 17.45 uur precies zal de topman er voor de leeuwen worden gegooid. Dat heeft de persdienst aangekondigd. De ontmoeting met de fractieleiders en enkele vooraanstaande leden van de bevoegde commissie zal wel achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat is tegen de zin van een aantal Europarlementsleden. Zo tweette onder anderen Guy Verhofstadt: "Het moet een openbare hoorzitting zijn. Waarom geen Facebook Live?" Woensdag al had parlementsvoorzitter Antonio Tajani aangekondigd dat Zuckerberg was ingegaan op diens uitnodiging na het grote privacyschandaal vorige maand.

