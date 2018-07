Fabrizio en Pommeline delen hun seksleven met Vlaanderen 25 juli 2018

00u00 0

Pommeline (23) en Fabrizio (25) schuwen binnenkort geen enkel geheim meer - zelfs niet over hun seksleven. Het 'Temptation Island'-koppel doet mee aan het gloednieuwe VIJF-programma 'Sex Tape'. Daarin leggen twaalf Vlaamse koppels tussen 20 en 50 jaar hun hart, ziel en lijf bloot bij Goedele Liekens. Ze tonen hoe het er binnenshuis écht aan toe gaat. Want elk koppel maakt zelf een sekstape met een handycam, die ze achteraf bespreken met de bekende seksuologe. In een filmpje dat VIJF heeft gelost, doen Fabrizio en Pommeline al veel uit de doeken. "Normaal hebben wij elke dag seks, zelfs meerdere keren", stelt Pommeline. "Maar nu gebeurt het nog maar één à twee keer per week..." Waarop hij zegt: "We zijn fucking moe, precies bejaard." Het leven tussen de lakens van een bekend koppel is duidelijk niet altijd rozengeur en maneschijn. 'Sex Tape' komt dit najaar op VIJF om "het grote taboe rond seks bespreekbaar te maken". (JOBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN