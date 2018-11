Fabrikanten implantaten betalen 7,35 miljoen aan Belgische dokters 29 november 2018

Vorig jaar hebben de implantatenbedrijven in ons land 7,35 miljoen euro aan artsen betaald. Sinds vorig jaar zijn firma's die farmaceutische producten of medische hulpmiddelen verkopen verplicht om bekend te maken welke premies en voordelen ze geven aan welke artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en dergelijke. De krant De Tijd bestudeerde de gegevens van de 87 belangrijkste fabrikanten. Daaruit blijkt dat ze premies en voordelen uitkeerden aan 3.468 Belgische artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidsbeoefenaars. De tien grootste begunstigden - allemaal Vlaamse artsen - kregen elk tussen 43.849 en 151.012 euro. Marktleider Medtronic betaalde vorig jaar 61.000 euro aan één arts. Die zegt dat de betalingen het gevolg waren van cursussen die hij in opdracht van het bedrijf gaf aan chirurgen wereldwijd.

