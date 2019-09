Exclusief voor abonnees Fabrikant maakt medicijn zo duur als hij wil 18 september 2019

Waarom kost Pia's medicijn 1,9 miljoen?

Heel eenvoudig: omdat fabrikant Novartis vindt dat het geneesmiddel 1,9 miljoen euro waard is. De prijs van een geneesmiddel wordt vandaag in eerste instantie bepaald door de farma-industrie zelf. De producent doet een onderbouwd voorstel aan de overheid en die moet nagaan of het met die prijs kan leven. Er kan een tegenvoorstel komen, maar als de firma daar niet mee akkoord gaat, dan kan die beslissen om het geneesmiddel simpelweg niet op de markt te brengen. Dat legt veel macht bij de fabrikant, zeker als het om levensreddende medicijnen gaat.

In het specifieke geval van Zolgensma wijst Novartis in de Verenigde Staten naar de hoge onderzoekskosten voor de ontwikkeling van de gentherapie. Dat proces heeft 10 jaar in beslag genomen. Bovendien brengen farmabedrijven ook de positieve impact op de maatschappij in rekening. Men redeneert dat, als het medicijn het leven van een tweejarige peuter kan redden of merkelijk kan verbeteren, de opbrengst voor de maatschappij groot is. Komt daar nog bij dat Zolgensma slechts één keer aangekocht en toegediend moet worden, terwijl de bestaande geneesmiddelen tegen spinale musculaire atrofie (SMA) meermaals per jaar aangekocht moeten worden en bovendien voor een veel langere periode gebruikt moeten worden. De concurrerende geneesmiddelen kosten daardoor op de lange termijn dus meer dan 1,9 miljoen euro.

