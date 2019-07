Exclusief voor abonnees Fabio Van Den Bossche reveleert op piste 01 juli 2019

In het baanwielrennen op de Europese Spelen bevestigde Fabio Van Den Bossche zijn talent. Gisteren eindigde hij als zesde in het omnium. Zonder uitgebreide nachtrust finishte hij als achtste op zestien deelnemers in de scratch. In de sprint moest de 18-jarige Belg tevreden zijn met de 14de stek. Daarna volgde een mooie derde plaats in de afvalling en een derde stek in de puntenkoers. Zaterdag had hij aan de zijde van Moreno De Pauw net naast het podium gegrepen in de ploegkoers. De op de piste doorgewinterde De Pauw nam Van Den Bossche op sleeptouw: "Fabio mag trots zijn. Je mag niet vergeten dat hij nog maar 18 jaar is. Ik denk dat deze vierde plaats veelbelovend is voor de toekomst." (BF)