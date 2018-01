FA Cup-exit nieuwe opdoffer voor Mignolet 29 januari 2018

Minder speelmogelijkheden voor Simon Mignolet. Liverpool struikelde zaterdag tegen West Bromwich (1-3) uit de FA Cup, voorlopig nog de enige competitie waar hij de voorkeur krijgt op Loris Karius, eerste keus in de Premier League. Aan de drie tegendoelpunten had onze landgenoot geen schuld. Hij maakte niet altijd een even zekere indruk, logisch na wat er de voorbije weken gebeurde, maar de defensie voor hem bibberde veel harder. "Defensief waren we erg pover. Zwak verdedigen", zei Jürgen Klopp. "Meestal namen we de verkeerde beslissingen." Klopp lichtte Mignolet nog niet in of hij in de Champions League aan de bak mag. In de eerste helft van het seizoen, toen de Limburger nog de absolute nummer één van Klopp was in de Premier League, mocht Karius opdraven in Europa. Sowieso gaat Liverpool eind dit seizoen op zoek naar een nieuwe doelman. De zaakwaarnemer van Mignolet heeft dus de tijd om een nieuwe club te zoeken voor zijn poulain. Eind vorige zomer toonde onder andere Napoli interesse.

