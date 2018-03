F1 Weer hoop voor McLaren 10 maart 2018

De laatste testdag in Barcelona begon weer met ellende voor McLaren. Amper zeven ronden had Fernando Alonso gereden, waarvan geen enkel voluit, toen zijn turbo de geest gaf. Pas na de middag was de McLaren MCL33 hersteld en kon de Spanjaard nog 93 ronden trekken. In het slot van de sessie ging de Spanjaard nog eens voluit en zette de tweede tijd van de dag neer, op een dikke halve seconde van Räikkönen in de Ferrari. Waarmee McLaren de wintertests dan toch nog met een positieve noot kon afsluiten. Nu is het uitkijken naar de eerste grand prix van het seizoen, op 25 maart in Melbourne. (JB)