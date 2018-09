F1-seizoen begint vroeger in 2019 01 september 2018

Liberty Media heeft de kalender voor volgend seizoen bekendgemaakt. Officieel gaat het om een ontwerp, maar de kans is klein dat er nog iets aan zal veranderen. Meest opvallend: er zijn opnieuw 21 races, omdat er alsnog een akkoord is gevonden met Duitsland. Hockenheim had immers alleen maar geld om de race om de twee jaar te organiseren en dus niet in 2019, maar Mercedes zal nu bijspringen als hoofdsponsor. Voorts begint het seizoen vroeger (al op 17 maart in Melbourne) om te vermijden dat er ook volgend seizoen drie races zijn in juli - iets waar de F1-gemeenschap met roerende eensgezindheid tegen protesteerde. De Belgische grand prix in Francorchamps staat gepland op zondag 1 september. (JB)