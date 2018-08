F1-piloot Max Verstappen veroorzaakt files 22 augustus 2018

Er worden komend weekend lange files verwacht in de Ardennen door... Formule 1-piloot Max Verstappen. De Nederlander neemt deel aan de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps, en geschat wordt dat dat 80.000 Nederlandse racefans zal lokken. De Nederlandse Toeristenbond ANWB waarschuwt daarom voor grote drukte rond het Belgische racecircuit, waar de capaciteit van het wegennet sowieso beperkt is. Vorig jaar was er urenlang oponthoud op de E42 tussen Verviers en Malmedy, de E25 Luik-Bastenaken en op de N62 tussen Spa en Francorchamps. Het duurde zelfs meer dan zeven uur voordat alle files waren opgelost. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn, denkt de ANWB.