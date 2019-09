Exclusief voor abonnees F1-hoop voor Vandoorne 02 september 2019

00u00 0

Mercedes-baas Toto Wolff zei het ons in Francorchamps: "Stoffel maakt nu deel uit van de Mercedes-familie." Het impliceert dat een terugkeer naar de Formule 1 niet helemaal uitgesloten is. Details wilde geen enkele partij geven, maar het ziet ernaar uit dat Wolff voor Vandoorne een scenario in het hoofd heeft, tenminste toch als alles volgens plan verloopt: nu eerst het team van het Duitse merk in de elektrische Formule E helpen uitbouwen, indien mogelijk komend seizoen al schitteren en de titel pakken, dan zijn visitekaartje in de F1-paddock opnieuw uitdelen. Waarop Wolff in 2021 dan kan nagaan of er opportuniteiten zijn om de Belg aan een F1-zitje te helpen. (JB)