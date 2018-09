F1-fan die agent doodde, blijft aangehouden 01 september 2018

De Nederlander die zondagochtend politieagent Amaury Delrez (38) heeft doodgeschoten in Spa, blijft in de cel. De raadkamer heeft zijn aanhouding met een maand verlengd. Ivo T. ging samen met vier landgenoten naar de Formule 1-wedstrijd in Spa Francorchamps. Na een nachtje stappen belandde het gezelschap aan de Havana Club in het centrum van Spa. Toen de buitenwipper hen de toegang weigerde, ontstond er ruzie. Delrez en een collega kwamen ter plaatse en zagen T. en nog vier anderen in een taxi zitten. Delrez stapte op het voertuig af voor een controle, maar werd van dichtbij neergeschoten door T. Terwijl de collega zich om Amaury Delrez ontfermde, sloeg T. op de vlucht. Na zeven uur vond de politie hem gewond en stomdronken terug in de buurt. Twee inzittenden werden nadien in Nederland opgepakt. De twee andere passagiers waren eerder door de taxi opgepikt en hadden niks met het incident te maken.

HLN