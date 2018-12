F1-constructeur McLaren wordt voor de helft eigenaar van Team Bahrain 13 december 2018

McLaren Group, constructeur van Formule 1-wagens en van snelle wagens op de weg, wordt in 2019 vijftig procent eigenaar van wielerploeg Team Bahrain. McLaren is een van oorsprong Britse constructeur. Maar het merk is sinds geruime tijd eigendom van de Bahreinse investeerdersgroep Mumtalakat. Dat was al sponsor van wielerploeg Bahrain en verhoogt nu dat aandeel.

